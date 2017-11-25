Политолог: «Ситуация в «ЛНР» - главная тема для обсуждений в России»

Внутри России главным предметом переговоров становится ситуация в «ЛНР», и сейчас в Москве решают, что делать дальше. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Дмитрий Орешкин, российский политолог.
«Очевидно, Путин никогда не позволит разместить наблюдателей от ОБСЕ или других международных представителей на границе с Россией. Без военной силы эта территория оказывается недостаточно управляемой. И вот опять через эту границу были введены танки, по информации украинских СМИ. А это значит, что в Москве снова побеждает силовое крыло. А так называемое крыло Суркова проигрывает», - отмечает политолог. Орешкин подчеркнул, что в Москве сидят люди, которых не сильно волнует, откуда появляются деньги, однако им известно, что, если драка уже началась, значит, пора затягивать пояса – обложить налогами трудящихся, но силовикам в карман положить.
«И в некотором смысле то, что сейчас происходит в «ЛНР», показывает, что рациональная и хитрая политика Суркова проигрывает, а перевес – у силовой составляющей», - считает политолог. Напомним, что Игорь Плотницкий, глава «ЛНР», накануне заявил об отставке.