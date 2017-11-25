валюта
СпецтемаВолонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

Блогер: если Вакарчук стартанет преждевременно, то повторит путь Кравчука и Ющенко

Блогер: если Вакарчук стартанет преждевременно, то повторит путь Кравчука и Ющенко
При всем уважении к интеллекту и музыкальному таланту Святослава Вакарчука, идея баллотироваться на пост президента Украины это вряд ли хороший выбор. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Владимир Дубровский. По его словам, прежде всего, сравнения с Рейганом мало уместны: тот, прежде, чем пойти в президенты, был успешным губернатором одного из самых крупных и сложных штатов, а до того – лидером Гильдии актеров, огромной профессиональной ассоциации. То есть, он имел немалый и успешный опыт руководства, причем очень специфическими людьми. Святослав, при всем уважении, пока успешно руководил только рок-группой – маленьким коллективом единомышленников.

Блогер отметил, реальность такова, что пока институты у нас не работают, как следует, президенту нужна не просто своя компактная команда, способная заполнить ключевые вакансии и обеспечить ему «мозговой центр», а целый клан, построенный, как по вертикали, так и по горизонтали, под выполнение самых разнообразных задач. К сожалению, постсоветская практика показывает, что те, кто такие кланы не построил, проигрывали все, причем, обычно, очень быстро. Из нашей истории – Кравчук и Ющенко, из других стран – Шушкевич, Гамсахурдиа, Снегур, Эльчибей.

Владимир Дубровский пишет, что можно предположить, что некое подобие «молодой команды» все же выстраивается. В частности, Иван Миклош, Святослав Вакарчук и владелец инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала вместе составляют наблюдательный совет Центра экономических стратегий (ЦЭС). А Dragon Capital – это, соответственно, в значительной мере Европейская бизнес-ассоциация, журнал «Новое время», радио (и телеканал) «Эра». В общем, для начала, неплохо. Если сравнивать со структурами Ахметова, Фирташа, эти куда лучше, уже хотя бы своей «проевропейскостью», но огромная проблема в том, что они представляют, с одной стороны, тоже бизнес-интересы, а, с другой – ту часть среднего класса, которая живет «под собою не чуя страны», и презирая, на самом деле, всех остальных сограждан, в том числе основной «серый» средний класс, малый бизнес. «Святославу я бы посоветовал поискать серьезных учителей и советников и только потом думать о президентстве», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: Корнету в Кремле подписали смертный приговор

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
24 ноя 2017
6305

Известная писательница поблагодарила вице-спикера Госудумы РФ за его высказывание об Украине

В интервью журналистам «Обозревателя» известная в Украине писательница Лариса Ницой, которая активно выступает в поддержку украинского языка, заявила, что нужно поблагодарить вице-спикера российской

24 ноя 2017
5381

Блогер: тепер зрозуміло, навіщо «Сваты», «Дом-2», «Окна», «Большая стирка»...

Відео, де Володимир Зеленський захищає свої гроші вже зібрало під мільйон переглядів. А інакше ніяк, адже у нас півкраїни таких «Зеленських». Війна війною, а обід за розкладом і нікому не цікаво, що

Последние новости

Журналист: «От души сочувствую всем египтянам – это жуткая трагедия»

Блогер: если Вакарчук стартанет преждевременно, то повторит путь Кравчука и Ющенко

Бах: «МОК примет справедливое решение по участию российской сборной в Олимпиаде»

Захарченко прокомментировал назначение нового главаря «ЛНР»

Неизвестные совершили попытку напасть на воинскую часть в Виннице

Жителям США удалось сфотографировать НЛО с «ногами»

Порошенко смог договориться о новых траншах от Евросоюза

Политолог: это непафосная и очень правильная вещь, которую никогда не поймут Зеленский, Сердючка и их московские кураторы

В Винницкой области напали на воинскую часть, - последствия

Сийярто: «Пока Украина не отменит закон, Венгрия не будет поддерживать ее евроатлантические усилия»

Гройсману предложили «порешать», чтобы тендера как-то выигрывали «свои», потому что украинские

Киев занял первое место в рейтинге самых зеленых городов Европы

Создание парламентской коалиции в Германии: анонсировано возобновление переговоров

ЧП в Харьковской области: кошка задушила трехмесячного ребенка

Трамп: «Теракт в Египте – это аргумент для запрета на въезд в США гражданам мусульманских стран»

Блогер: если с 2019 годом все еще более-менее ясно, то с 2024 – нет вообще и не факт, что появится лучше проходной

В Украине распространяется новый вирус-шифровальщик

Собчак еще раз пояснила свою позицию по Крыму

Известная певица призналась в посещении оккупированного Донецка 5 раз

Журналист: «Зря немцы лохматят бабушку. Нужно провести еще одни выборы»

 Новости за день