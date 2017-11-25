Блогер: если Вакарчук стартанет преждевременно, то повторит путь Кравчука и Ющенко

При всем уважении к интеллекту и музыкальному таланту Святослава Вакарчука, идея баллотироваться на пост президента Украины это вряд ли хороший выбор. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Владимир Дубровский. По его словам, прежде всего, сравнения с Рейганом мало уместны: тот, прежде, чем пойти в президенты, был успешным губернатором одного из самых крупных и сложных штатов, а до того – лидером Гильдии актеров, огромной профессиональной ассоциации. То есть, он имел немалый и успешный опыт руководства, причем очень специфическими людьми. Святослав, при всем уважении, пока успешно руководил только рок-группой – маленьким коллективом единомышленников.
Блогер отметил, реальность такова, что пока институты у нас не работают, как следует, президенту нужна не просто своя компактная команда, способная заполнить ключевые вакансии и обеспечить ему «мозговой центр», а целый клан, построенный, как по вертикали, так и по горизонтали, под выполнение самых разнообразных задач. К сожалению, постсоветская практика показывает, что те, кто такие кланы не построил, проигрывали все, причем, обычно, очень быстро. Из нашей истории – Кравчук и Ющенко, из других стран – Шушкевич, Гамсахурдиа, Снегур, Эльчибей.
Владимир Дубровский пишет, что можно предположить, что некое подобие «молодой команды» все же выстраивается. В частности, Иван Миклош, Святослав Вакарчук и владелец инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала вместе составляют наблюдательный совет Центра экономических стратегий (ЦЭС). А Dragon Capital – это, соответственно, в значительной мере Европейская бизнес-ассоциация, журнал «Новое время», радио (и телеканал) «Эра». В общем, для начала, неплохо. Если сравнивать со структурами Ахметова, Фирташа, эти куда лучше, уже хотя бы своей «проевропейскостью», но огромная проблема в том, что они представляют, с одной стороны, тоже бизнес-интересы, а, с другой – ту часть среднего класса, которая живет «под собою не чуя страны», и презирая, на самом деле, всех остальных сограждан, в том числе основной «серый» средний класс, малый бизнес. «Святославу я бы посоветовал поискать серьезных учителей и советников и только потом думать о президентстве», – резюмировал блогер.