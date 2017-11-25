Политик: «А «Сваты» влияют на национальную безопасность? Зеленский – не враг Украины!»

Дмитрий Спивак, известный общественный деятель и политик, в блоге на Обозревателе прокомментировал запрет СБУ сериала «Сваты», отметив, что это точно кино не для него, но он считает, что сериал не представляет никакой угрозы национальной безопасности, а Владимир Зеленский – точно не враг Украины, сообщает replyua.net.
«Лучше бы научились склады с боеприпасами охранять, с коррупцией бороться, через границу незаконно не шастать, гуманитарную политику, объединяющую людей, формировать и свой собственный конкурентный продукт создавать. В том числе, в кинематографе», - пишет Спивак. По его словам, Зеленский – не враг своей страны, а один из самых успешных кинопродюсеров, и он сделал для Украины немало, в том числе и для свободы слова, и для украинских зрителей.
Политик отмечает, что Зеленский сделал намного больше по сравнению с теми, кто грабит страну, ведет бизнес с Россией и торгует на крови. «Не там врагов ищете, господа из СБУ. Не там. И я категорически против таких запретов. Я категорически против, чтобы мне диктовали кого слушать, что читать и какие фильмы смотреть», - резюмировал Спивак.