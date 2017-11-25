Журналист: «От души сочувствую всем египтянам – это жуткая трагедия»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал теракт, который вчера произошел в Египте, в мечети одного из поселков на Синайском полуострове, передает replyua.net.
«Некие боевики взорвали мечеть мистиков-суфиев, после чего начали расстреливать людей, которые пытались оттуда выбраться или спешили на помощь пострадавшим. Поскольку пятница – традиционный день молитвы, мечеть была переполнена, отсюда и число убитых – более двухсот человек. Боевики докатились до того, что стреляли по каретам скорой помощи, начавшим съезжаться к месту теракта. Убив всех, кто был в поле видимости, они сели на джипы и уехали прочь. Подоспевшие военные и полиция пока никого не поймали. Ответственность за это нападение к моменту написания обзора никто на себя не взял», - пишет Яковина. По его словам, никто даже не сомневается в том, что это дело рук террористов Исламского государства, которые «ведут свою деятельность» на Синайском полуострове.
Журналист подчеркнул, что эти террористы считают людей, которые не разделяют их собственную версию ислама, неверными или еретиками, заслуживающими только смерти. Яковина отметил, что суфии попадают как раз под еретиков, и он сочувствует всем египтянам, особенно тем, кто в этом страшном теракте потерял своих близких людей.