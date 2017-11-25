Политолог: это непафосная и очень правильная вещь, которую никогда не поймут Зеленский, Сердючка и их московские кураторы

Сегодня в Украине день памяти жертв Голодомора. Украинцы снова вспоминают каждый о своей семейной трагедии, о «странных» привычках старшего поколения, суть и причину которых они поняли только сейчас: доедать крошки хлеба со стола, сушить черствый хлеб на сухари, есть все – вплоть до конфет и арбуза – только с хлебом всю жизнь, иметь бессонницу, если дома нет хлеба, готовить как праздничные очень странные блюда - жареную свеклу, печеный перемерзший картофель, вареную тыкву. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, понемногу приживается очень древняя на самом деле традиция: сегодня многие из женщин пекут дома хлеб, чтобы со свечами выйти вечером на улицу или к памятному знаку жертвам Голодомора и раздать еще теплый хлеб людям. «Что-то такое я встречал в традициях и других народов: раздавать прохожим хлеб на светлую память о невинно погибших», – рассказал Голобуцкий.
Он рассказывает, что сегодня в эти минуты собственноручно испеченный хлеб раздают тернополянки, матери с дочерями-подростками. Идею подала писательница и этнограф Лиля Мусихина. В Киеве тоже отозвались желающие приобщиться. «Это простая, непафосная и очень правильная вещь, которую никогда не поймут Зеленский, Сердючка и их московские кураторы», – резюмировал блогер.