Каспаров: «Манафорт навещал свои российские деньги чаще, чем я свою семью»

Гарри Каспаров, известный шахматист и российский оппозиционер, прокомментировал новость, появившуюся ранее в СМИ. Как информирует replyua.net, на своей странице в Твиттере он прокомментировал публикацию о том, что Пол Манафорт, известный американский политконсультант, приезжал в Россию 18 раз.
Каспаров отметил, что лично у него не было таких возможностей. «Манафорт навещал свои деньги в России чаще, чем я мог посещать свою семью», - написал оппозиционер. Напомним, что Каспаров покинул Россию более четырех лет назад, заявив о том, что на международной арене он продолжит борьбу с действующим путинским режимом. Уже несколько лет Каспаров является одним из самых известных российских оппозиционеров, критикующих действующую власть.
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что за те десять лет, пока Манафорт работал на Украину, он параллельно появлялся и в Москве, причем не менее 18 раз. В конце октября Манафорта обвинили в сговоре против США и посадили под домашний арест. Манафорта также обвиняют в отмывании 18 миллионов долларов за то время, пока он работал в Украине.