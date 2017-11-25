Блогер: «Ораторские способности Порошенко спасают нашу страну»

На саммите Восточного партнерства Петр Порошенко еще раз доказал, что он – безальтернативный и достойный лидер своей страны, который отстаивает интересы Украины, и без которого Украина давно уже стала бы российским сапогом.
Как информирует replyua.net, об
этом на свей странице в Фейсбуке пишет блогер Мирослав Олешко. По его словам, выступление Петра Порошенко сломало успокаивающие настроения финальной декларации, где был изменен один из параграфов. «В своем выступлении Петр Порошенко напомнил о пяти погибших украинских военных и предостерег от гибридных угроз, вспомнив о вмешательстве России во внутренние дела Германии, Нидерландов, Франции, Великобритании и Испании», - пишет Олешко.
Блогер при этом добавил, что ораторские способности украинского президента спасают Украину, в то время, как ораторские способности разных популистов-палаточников, напротив, губят Украину. Напомним, что накануне в Брюсселе прошел саммит Восточного партнерства, на который днем ранее прилетел Петр Порошенко. За два дня президент Украины успел провести целый ряд важных встреч.