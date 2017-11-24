Блогер: медийного продукта РФ не должно быть в Украине, он убивает и не надо никому ничего доказывать, а надо принять это как аксиому

Владимир Зеленский, который обеспокоился тем, что один из его бизнес-проектов «Сваты» накроется медным тазом, сам того не подразумевая наделал шороху в сети. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.
По его мнению, суть всего «кипиша» вокруг заявления Зеленского в одном. Российского медийного продукта не должно быть в Украине, он убивает и не надо никому ничего доказывать, а надо принять это как аксиому и целенаправленно, методично, планомерно выкорчевывать «русский мир» из мозгов украинцев. Только тогда у нас, как у страны, есть шансы, в противном случае украинцы так и останутся на уровне поклонников «Сватов».
Сергей Марченко подчеркивает, это корчевание вражеской идеологии не заменит борьбу с коррупцией, улучшение инвестиционного климата и политические реформы, но нельзя закрывать глаза на вражескую пропаганду только потому, что Ахметов не сидит. Мухи отдельно, котлеты отдельно, а разговоры Зеленского о том, что его «детище» про семью и про любовь можно оставить только для наивных.