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Блогер: медийного продукта РФ не должно быть в Украине, он убивает и не надо никому ничего доказывать, а надо принять это как аксиому

Блогер: медийного продукта РФ не должно быть в Украине, он убивает и не надо никому ничего доказывать, а надо принять это как аксиому
Владимир Зеленский, который обеспокоился тем, что один из его бизнес-проектов «Сваты» накроется медным тазом, сам того не подразумевая наделал шороху в сети. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

По его мнению, суть всего «кипиша» вокруг заявления Зеленского в одном. Российского медийного продукта не должно быть в Украине, он убивает и не надо никому ничего доказывать, а надо принять это как аксиому и целенаправленно, методично, планомерно выкорчевывать «русский мир» из мозгов украинцев. Только тогда у нас, как у страны, есть шансы, в противном случае украинцы так и останутся на уровне поклонников «Сватов».

Сергей Марченко подчеркивает, это корчевание вражеской идеологии не заменит борьбу с коррупцией, улучшение инвестиционного климата и политические реформы, но нельзя закрывать глаза на вражескую пропаганду только потому, что Ахметов не сидит. Мухи отдельно, котлеты отдельно, а разговоры Зеленского о том, что его «детище» про семью и про любовь можно оставить только для наивных.
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