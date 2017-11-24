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СпецтемаВолонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

Бирюков: 48 часов на ногах, десяток двухсторонних переговоров, все это ради одной цели – вырваться от «недоимперии»

Бирюков: 48 часов на ногах, десяток двухсторонних переговоров, все это ради одной цели – вырваться от «недоимперии»
Как бы кто не критиковал президента, но он 48 часов на ногах, десяток полноценных двухсторонних переговоров, работа во время круглого стола саммита Восточного партнерства и все это при том, что он простуженный после дождя в Днепре. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам, саммит Восточного партнерства в условиях, когда Европу лихорадит от внутренних противоречий и конфликтов, когда приглашенные соседи хотят разного. Беларусь вон, вообще нарвалась на дипломатический скандал – Лукашенко отказался приезжать. Саммит Восточного партнерства – когда нужны компромиссы среди 34 участников ради единой позиции. Единая позиция сейчас очень нужна самой Европе. «Бесконечный сериал про «усталость от Украины». В мире дипломатии можно найти тысячи причин отказа от встречи, «мышебратский карлик» познал это за последние годы уже десятки раз, но не в нашем случае, не для нас», – написал волонтер.

Он отмечает, что наши усилия видят и оценивают, нашу работу признают и поддерживают, наша стойкость и упрямое желание вырваться на свободу от «недоимперии» вызывает изумление и восхищение. Результаты этой поездки будут еще разбираться экспертами и политологами по компонентам, будут искать «зрады» и «перемоги». Блогер подчеркивает, как бы там ни было нам просто фантастически везет в очень многих аспектах.
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