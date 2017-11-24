Политолог: Тимошенко и другие оппозиционеры, критикуя нашу страну за рубежом, «закапывают» свои рейтинги еще глубже

Сегодня повторяется стандартная история, когда отдельные украинские оппозиционные политики используют международную площадку не для защиты интересов Украины, а, прежде всего, для продвижения своих личных интересов. Эту теорию подтверждает статья на «Украинской правде» по теме Саммита «Восточное партнерство» и предшествующего ему съезда партии ЕНП, где присутствовала в том числе лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, все как обычно – Тимошенко использовала критику в адрес власти, в данном случае в вопросе с Саакашвили и компанией, потому что ей это выгодно, и ни слова в пользу необходимости финансовой помощи Украине или признания России страной-агрессором в резолюции. Политолог отмечает, что тоже самое мы наблюдали в предыдущие полгода направлении Украина-США, когда самые разные оппозиционные украинские политики, бывшие и действующие, в период выстраивания отношений Украины с администрацией Трампа использовали свои визиты, а их было порядка 270 за полгода, для критики процессов в Украине и предложений себя как альтернативы.
Олеся Яхно-Белковская отмечает, самое смешное, что не понимают эти политики, что работа на дискредитацию на внешнеполитической площадке, вместе с такими проколами как, скажем, история с заявлениями по якобы поставкам Украиной двигателей для ракет Северной Корее, не добавляет этим политикам рейтинга внутри страны, что, собственно, и показали последние рейтинги ведущих социологических кампаний.