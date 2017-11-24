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СпецтемаВолонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

Блогер: проблема не Зеленского, а всего шоу-биза, в том, что только сейчас до многих стало доходить, что в Украине что-то поменялось

Блогер: проблема не Зеленского, а всего шоу-биза, в том, что только сейчас до многих стало доходить, что в Украине что-то поменялось
Проблема не Зеленского, не «95-го Квартала», а всего украинского шоу-бизнеса, в том, что только сейчас до многих стало доходить, что в Украине что-то поменялось, и гражданская позиция перестала быть равна конъюнктуре. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист Максим Щербина.

По его словам, количество перестало иметь отношения к качеству и украинская история устала это доказывать. 800 миллионов просмотров у «Сватов» на Ютубе, которыми оперирует Зеленский, не показатель. И не потому что их накрутили вручную. Обычные люди, живые, со своими мыслями, надеждами и проблемами, те люди, те самые 80 процентов, которые никогда ни в чем особо не участвуют, устало наблюдают за происходящим и покорно принимают сторону победителя. Янукович победил? Ну и хорошо. Майдан взял гору? Ну, и хорошо. Вторжение инопланетян? Ну, лишь бы завод не закрыли и в этом у «95-го Квартала» и его зрителей много общего.

Журналист отмечает, 88 тысяч репостов за сутки видео Зеленского – это практически рекорд. Тут не только шестому президенту Святославу Вакарчуку впору взволновано сглатывать, тут и Петр Порошенко впору о новом соцопросе переживать. «Вдруг со «Сватами» что-то еще случится и Василий Голобородько ринется в оффлайн. Хотя здесь в оффлайне его ждет разочарование – 800 миллионов просмотров не пойдут на баррикады. Они тихонько посидят дома, у экранов, ожидая премьеру «Слуги народа 3» и вполглаза следя за новостями», – резюмировал журналист.
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