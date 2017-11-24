Иванов: если бы наши политики так защищали нас с вами, как вчера Зеленский свой бизнес-проект, мы бы жили в совершенно другой стране

В отличие от подавляющего большинства мнений о том, что Зеленский перегнул палку важно, правды ради, отметить, что он все-таки прав, потому что дело здесь не в сериале «Сваты», не у выписанных из России клоунов, которые играют там главные роли в течение последних десяти лет и даже не в крымских гастролях одного из россиян. Зеленский четко говорит: если тот нарушил закон, то пусть отвечает. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет телеведущий и блогер Сергей Иванов.
По его словам, шоумен абсолютно логично выступает против запрета сериала, «95-й Квартал» снимает на свои деньги, не обращаясь к государству. Он защищает свой бизнес-проект, на который действительно есть спрос, который платит миллионные налоги, не прячась по оффшорам. Он реинвестирует заработанные деньги в собственный продукт. О выигранных «95-м Кварталом» тендерах также в публичном пространстве нет информации, как и о бизнесе на территории РФ.
«Поэтому я не понимаю причин народного возмущения позицией Зеленского. Если бы все бизнесмены так отстаивали свой бизнес, если бы все коммерсанты так прозрачно вели дела и, если бы политики так защищали нас, мы бы жили в совсем другой стране», – написал Иванов. Он отмечает, что он бы очень хотел, чтобы наши музыкальные телеканалы транслировали лайвы Бойда Райса, Зорн, Мирцбау, Ника Кейва, а наши телеканалы поменяли «Сватов» на Black Mirror, The Mighty Boosh и Монти Пайтона, но что-то подсказывает, что украинским мамам и бабушкам это не понравится.