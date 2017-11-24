Блогер: после того, как меня «изнасиловали» «Сватами», я бы запретил этот сериал по закону про декоммунизацию

Если бы те люди, которые занимаются декоммунизацией в стране были увереннее в своем правом деле, то сериал «Сваты» занесли бы в один список с картиной «Ленин в октябре». Именно такое кино воспитывало постсовковую вату. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналист Юрий Луканов.
По его словам, новость, где Владимир Зеленский, продюсер «Сватов» визжит, что великого российского актера Добронравова за одобрение аннексии Крыма не пустили в Украину, пробудила воспоминания, как не так давно этими «Сватами» его «изнасиловали» в автобусе по дороге от Кременчуга до Киева. «Я вообще не сторонник репрессивных методов, но того артиста я бы наоборот пустил бы в Украине, посадил бы перед телевизором и серия за серией прокрутил бы ему «Сватов». Пусть наедается своим творением по самую завязку. В общем, чтобы вы не сомневались, Захарченко с Плотницким были самыми ярыми фанатами «Сватов». Иначе, они бы не стали «президентами», – написал Луканов.
Он отмечает, что эти самые «Сваты» не просто на массовую аудиторию рассчитаны. Они для желудков с руками. Искусство для настоящей «ваты». Юмор на уровне: «Да здесь дерьмом воняет». «А ты хотел, чтобы в туалете цветами пахло?».