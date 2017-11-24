Блогер: замість «Сватів» Україні підійде серіал з робочою назвою «З вати»

Як повідомляє replyua.net, відома українська телеведуча і журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці в соцмережі Facebook поділилася сюжетом серіалу, який може стати альтернативою забороненим «Сватам». За словами блогера, сюжет наступний: простий луганський хлопець Ігор вирушає підкорювати російську столицю. Сумка на плечі, парадний костюм в футлярі, під пахвою дві болонки: Настя і Іруся.
У Ігоря трапився конфлікт з партнером по бізнесу з кінської кличкою Корнет. Тепер він у бігах і пошуках справедливості. Хлопці звинувачували один одного в роботі на українські ДРГ, але аргументи Корнета в Кремлі виявилися сильнішими. На публіку Корнет ліпить із себе альфасамця і лідера, але й у нього є ахіллесова п'ята. Дочка Марина вчиться на прокурора у ворожому Харкові і періодично постить фото голої дупи в ВК.
Марина волелюбна, любить США і неросійських хлопців за гроші, чим часто користуються хитрі залицяльники, щоб заробити на оренду житла в Харкові. Тим часом Ігор відправляє до Харкова на навчання в юракадемії свого сина Стаса в надії, що хлопець потім побудує кар'єру в СБУ і помститься кривдникові батька. На вечірці Стас зустрічає Марину і історія дублює сюжет «Ромео і Джульєтти». Він об'ївся грибів, вона підірвала гранату в ДК Луганська під час панахиди.