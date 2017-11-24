Олешко: Найем хотел «привязать» Порошенко, но не получилось

Директор департамента госагенства Анна Соломатина опубликовала скриншот переписки с народным депутатом Украины Мустафой Найемом, который давал указания, как именно ей действовать на пресс-конференции и какой результат им требуется. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера Мирослава Олешко.
«Если я правильно все понимаю, Найем пообещал моральную поддержку и своевременную оплату. Тем не менее, на данный момент ни один антикоррупционер не был допрошен детективами НАБУ. Не было проведено ни одного обыска в новых квартирах еврооптимистов за сотни тысяч долларов. Никаких очных ставок, задержаний или даже элементарных проверок. Ничего», – написал блогер. По его словам, нежелание НАБУ объективно разбираться в делах антикоррупционеров только подтверждает домыслы о том, что Сытник связан с Шабуниным и компанией общими делами и интересами.
Он отмечает, что можно только поблагодарить госпожу Соломатину за храбрость показать обществу правду. Уже стоит ждать массовой атаки от разных антикоррупционеров, которые будут вопить, что скриншоты, опубликованные Соломатиной, обычный фотошоп, который можно нарисовать за пять минут.