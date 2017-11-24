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Блогер рассказал, как Россия Донбасс сливает

Блогер рассказал, как Россия Донбасс сливаетВ своем «Фейсбуке» известный украинский блогер Олег Пономарь обнародовал схему, по которой Российская Федерация слила Донбасс. Более детально об этом информирует replyua.net.

Так, по словам блогера, Россия создала картинку в 2014 году для мира и для РФ народных республик снизу, как народное творчество, как движение снизу. «Естественно, медиа-персонажи аналогично были подобраны «простые», «народные» и «смешные», типа деда мороза Губарева или наркомана Пономарева. Но после выполнения своей роли их заменили такие политтехнологи как Бородай и другие. После, таких политтехнологов заменили самые якобы настоящие «хозяйственники» и «политики» Захарченко и Плотницкий. Россия всячески пыталась впихнуть последних в политжизнь Украины, а после и навязать их Украине в качестве признания, как полноценных субъектов для переговоров. Однако ничего из этого не получилось. Волкер не купил такой вариант», - отмечает в своем блоге Пономарь. Также он добавил: «Однако пришло время России сливать Донбасс. Как результат, все те якобы авторитетные политики должны уступить место серым мышам. Причем слив не должен проходить ярко, чтобы не бросался в глаза, в результате и сам Донбасс должен стать серым и прозрачным».

Также автор добавляет, что России, для хоть какого-то ослабления санкций, необходимо признание США того, что выполняется Минск-2. «А ведь именно это и является призом для России во всем этом процессе. РФ надеется хоть на частичное ослабление санкций. Если бы в России не были бы согласны на план Волкера, то спецпредставитель США по вопросам Украины не проводил бы с Сурковым встречу по Донбассу, уже четвертую встречу, запланированную на декабрь», - подытожил блогер.
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