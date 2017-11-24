Блогер рассказал, как Россия Донбасс сливает

Так, по словам блогера, Россия создала картинку в 2014 году для мира и для РФ народных республик снизу, как народное творчество, как движение снизу. «Естественно, медиа-персонажи аналогично были подобраны «простые», «народные» и «смешные», типа деда мороза Губарева или наркомана Пономарева. Но после выполнения своей роли их заменили такие политтехнологи как Бородай и другие. После, таких политтехнологов заменили самые якобы настоящие «хозяйственники» и «политики» Захарченко и Плотницкий. Россия всячески пыталась впихнуть последних в политжизнь Украины, а после и навязать их Украине в качестве признания, как полноценных субъектов для переговоров. Однако ничего из этого не получилось. Волкер не купил такой вариант», - отмечает в своем блоге Пономарь. Также он добавил: «Однако пришло время России сливать Донбасс. Как результат, все те якобы авторитетные политики должны уступить место серым мышам. Причем слив не должен проходить ярко, чтобы не бросался в глаза, в результате и сам Донбасс должен стать серым и прозрачным».
Также автор добавляет, что России, для хоть какого-то ослабления санкций, необходимо признание США того, что выполняется Минск-2. «А ведь именно это и является призом для России во всем этом процессе. РФ надеется хоть на частичное ослабление санкций. Если бы в России не были бы согласны на план Волкера, то спецпредставитель США по вопросам Украины не проводил бы с Сурковым встречу по Донбассу, уже четвертую встречу, запланированную на декабрь», - подытожил блогер.