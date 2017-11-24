Российский социолог: благодаря событиям в Луганске разгадан секрет «русского мира»

Российская пропаганда много лет подряд пиарила идею «русского мира». Однако, что это такое, никто толком сформулировать не мог, ни в России, ни тем более за рубежом. Последние события в Луганске помогли разгадать этот секрет и понять с чем имеют дело россияне, который поддерживают и гордятся «русским миром». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет российский социолог и блогер Игорь Эйдман.
По его словам, «русский мир» – это там, где бандиты в погонах до смерти пытают людей, объявленных ими «вражескими агентами», а потом новые палачи объявляют предыдущих «шпионами» и пытают уже их самих. И так до бесконечности, все происходит по замкнутому кругу. Одним из первых прозрел от «русского мира» луганчанин Игорь Плотницкий, который ранее имел другое представление о «русском мире», а теперь вот собрал вещи и решил сменить прописку.
«Москва 1937, Луганск 2017, далее везде. «Русский мир» – это Архипелаг ГУЛАГ. Чтобы российские власти не строили – коммунизм, капитализм, «русский мир» и так далее, получается ГУЛАГ», – резюмировал Игорь Эдман.