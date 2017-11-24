Блогер: Зеленский в каждом из нас, иначе бы он и не подумал бы записывать такое видео

Напрасно все набросились на Владимира Зеленского за его пафосное видеообращение в Facebook, ведь он не стал бы записывать это видео, если бы знал, что не соберет миллион просмотров, ободряющих комментариев. Зеленский еще тот хитрый лист, который из комика вырос в бизнесмена, но аудитория формирует повестку дня у артиста, а не наоборот. Как передает replyua.net, об этом в соцсети пишет украинский блогер Кирилл Данильченко.
«Пару неудачных шуток про доллар по 8 и про липецкую фабрику и пришлось бы аж бегом поменять тему, но видно есть кому смеяться, судя по количеству просмотров и гастролям. Поэтому все так быстренько и побежали к нему выдавать в комментарии, ибо припекает», – написал Данильченко.
По его словам, не сложно пройти небольшую проверку, чтобы убедиться в том, что «Зеленского внутри нас». Израиль на 5 миллионов населения содержал в конце 70-ых 12 танковых дивизий, чтобы достичь паритета с противником. Захотят ли украинцы создать 80 штук дивизий с полноценным штатом усиления и тыловых частей, два раза в год резерв и военный налог соответствующий? По численности мы это потянем, только такого у нас не будет – потому что треть населения выскажется против, потому что сериал важнее, а кто там погиб вчера, тому свечка и вечная память.