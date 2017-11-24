Блогер: 1,5 млрд гривен – с такой мотивацией любую коррупцию поборем

Если кто-то думает, что в стране недостаточно работают антикоррупционные органы, то он глубоко заблуждается, потому что при таком фиксировании, которые выделяется в воюющей стране на борьбу с коррупцией все должно работать, как швейцарские часы. Итак, 857 миллионов гривен предусмотрено в проекте государственного бюджета Украины на 2018 на содержание только НАБУ. Детективы НАБУ больше всего мотивированы на борьбу с коррупцией, ведь на из содержание предусмотрены самые большие дотации.
Не сильно от них смотают работники НАПК. 683 миллиона гривен предусмотрено в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год на содержание НАПК. «Вместе 1,5 миллиарда гривен предусмотрено в проекте государственного бюджета Украины на содержание наших борцов с коррупцией, которые за 2-3 года не добились никакого результата и не добьются. 1,5 миллиарда «слитых» в унитаз гривен», – прокомментировал информацию блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, совершенно понятно, что с такими подходами и НАБУ, и НАПК мертвые структуры. Даже, если сменить руководство и подходы, то результата в 2018 еще не будет, а этот процесс еще и не начинался. Блогер отмечает, что в то же время: лечение ВСУ за все 2018 – 2,2 млрд, содержание всех военных ВУЗов – 2,7 млрд, строительство жилья для военных – 0,8 млрд, утилизация боеприпасов – 0,3 млрд. «1,5 млрд гривен – это цена, которую мы платим за иллюзию антикоррупционной деятельности в виде сказок о любимом человеке», – резюмировал блогер.