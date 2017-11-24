Блогер: тепер зрозуміло, навіщо «Сваты», «Дом-2», «Окна», «Большая стирка»...

Відео, де Володимир Зеленський захищає свої гроші вже зібрало під мільйон переглядів. А інакше ніяк, адже у нас півкраїни таких «Зеленських». Війна війною, а обід за розкладом і нікому не цікаво, що для когось сьогоднішній день на фронті став останнім. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише український блогер Сергій Марченко. Він зазначає, що, коли читаєш новини про втрати, то рука не піднімається лайкнути або прокоментувати, але вони перед очима кожен день. І на цьому контрасті Зеленський зі своїм гумором і викривальної патетикою, м'яко кажучи, недоречний.
За словами Марченка, якщо хтось ще не зрозумів, Крим, Донецьк, Луганськ стали можливі, тому що «Сваты», «Дом-2», «Окна», «Большая стирка», новини на «Первом канале». Ось це і є єдиний культурний простір, який формуємо не ми і який формується, щоб підкорити нас. У цьому культурному просторі українець завжди або клоун, або зрадник. Кожна, навіть безневинна, на перший погляд, деталь будь-якого російського телепродукту спрямована на висміювання України і українців.
Блогер підкреслив, нашим громадянам вкладають в голову, що все українське – погане, ганебне, відстій і вони перестають ідентифікувати себе українцями, їм це неприємно і дискомфортно, а потім заходять танки і їх зустрічають хлібом-сіллю.