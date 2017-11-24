Блогер: наобъединялись уже, хватит!

Украинцам не пришлось долго ждать, от создателей «юмористы вне политики», «рестораторы и повара вне политики» и «шоубизнес вне политики». Спешите видеть на ваших экранах: «культура вне политики». Как передает replyua.net, украинский блогер Екатерина Золотарева в своем Facebook жестко раскритиковала позицию Владимира Зеленского по поводу запрета СБУ на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал политику президента РФ Путина по аннексии Крыма.
По словам Екатерины Золтаревой, такое впечатление, что в политике только сами политики и военные, решающие тупиковые вопросы этой самой политики на войнах, ну и кучка прочих небезразличных, а для всех остальных политики нет, войны нет, нет миллионов переселенцев и нет тысяч убитых, нет искалеченных судеб и поломанных жизней тоже нет.
По словам блогера, таких людей, которые говорят, что они вне политики и вне «разборок» правительств двух стран остается только призирать. Блогер отметила, Зеленский на камеру сказала, что сериал «Сваты», который теперь оказался под угрозой срыва, объединяет, но, кого и с кем шоумен потрудился сказать. «Сериал ориентирован сугубо на Россию, не зря в нем высмеиваются украинцы. Также он снят для нашего Крыма конечно же. Там у них целая линия с ним связана. Тогда кого и с кем объединяет сериал? Россию с Крымом? Или всей Украиной? Мы наобъединялись уже, хватит», – резюмировала блогер.