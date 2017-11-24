Генерал: «Путин решился на такой шаг, который давно должна была сделать Украина»

Владимир Путин, российский президент, поручил усилить мобилизацию в России, и это именно тот шаг, который давно должна была сделать Украина. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Анатолий Лопата, бывший глава Генштаба ВСУ и генерал-полковник в отставке.
«Путин сделал то, чего мы не сделали до сих пор, хотя у нас было достаточно времени для того, чтобы осознать всю опасность положения для Украины. Можно было бы что-то делать. Пока не делаем. Мы находимся в относительном спокойствии. Мы не называем войну войной, мы живем в двух измерениях времени – мирном и военном. Но это только потому, что руководство государства стоит не на прочной основе – в государстве нет единства», - считает Лопата.
По его словам, президент РФ пытается создавать предпосылки для того, чтобы мобилизовать Россию и активизировать действия внешних врагов, - это делается для того, чтобы в РФ понимали, что нужно что-то предпринимать в ответ. По мнению Лопаты, для Украины такая позиция Путина не обещает ничего хорошего.