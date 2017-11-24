Блогер: Россия убила больше 10 тысяч украинцев. После этого мы должны терпеть всяких артистишек, которые поддержали это убийство?

Особенно часто риторика о любви к русским звучала в 2014-ом году, и вот на дворе уже 2017-ый год, но эта риторика не перестает звучать от наших так называемых «элит», которым не так близки сами русские, как деньги, которые они им помогают зарабатывать. Так или иначе. Но страна ведет войну и, если кому-то не нравится политика в отношении РФ, то выход простой – паковать чемоданы и отправляться на все четыре стороны из Украины. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский блогер Семен Кабакаев, комментируя наглое видеообращение шоумена Владимира Зеленского к СБУ по поводу запрета на три года въезда в нашу страну российскому актеру сериала «Сваты» Федору Добронравову в связи с тем, что он посещал Крым.
Семен Кабакаев отметил, что не нужно спекулировать родственными связями, заработком денег, историей и прочей ерундой. «У меня куча родственников в РФ и я ни с кем не общаюсь, они с 2014 даже не пытались выйти на связь, понимая мою позицию. Россия убила больше 10 тысяч наших граждан, напала на нашу страну, совершает военные преступления и преступления против человечности. После этого мы должны терпеть всяких артистишек? Мы должны их сюда пускать и давать возможность зарабатывать деньги? Нет!», – написал блогер.
Он отметил, что он всей душой ненавидит всех, кто поддерживает политику Кремля. По его мнению, таким людям не место в Украине, таких людей нужно искоренять из Украины, потому что они поддерживают идеологию оккупанта.