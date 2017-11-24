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Касьянов: Тимошенко нужно переступить через себя, наступить на горло своей песне – отказаться от эфемерных президентских амбиций

Касьянов: Тимошенко нужно переступить через себя, наступить на горло своей песне – отказаться от эфемерных президентских амбиций
Кому-то Тимошенко нравится, кому-то не нравится, но от нее зависит будущее страны в ближайшие два года точно. Тут простая арифметика: у Порошенко – те же 15-20%, у Саакашвили – 15-20% поддержки, у Вакарчука – 15-20%, у «Оппоблока» - 15-20%, у Садового – 5%, у всех остальных -меньше 5%. Цифры умозрительные, интуитивные скорее, но точность здесь не важна. Важно понимать, что за этими цифрами реальные люди, которые поддерживают разные политические силы, политиков, певцов и популистов. И этих людей нельзя так просто сбросить со счетов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

По его словам, последние социологические опросы определили тройку возможных лидеров – Порошенко, Тимошенко, Вакарчук. Это, вероятно, так и есть. Притом, что Вакарчук – очевидный запасной вариант даже не самого Порошенко, а правящей «элиты». Он будет дистанцироваться и от Порошенко, и от Тимошенко, подавая надежду тем, кто хочет «истинно народного царя», и впитывая в себя голоса тех, кто будет голосовать против всех. В любом случае Юлии Тимошенко придется проявить все свои таланты в борьбе против обоих. Другого шанса у нее уже не будет, и поэтому она готовится к грандиозному бою в 2019-м. Именно поэтому и Порошенко, и Вакарчук, как ставленник «элиты», и бывшие соратники будут изо всех сил препятствовать ее победе. Шансов у Тимошенко немного и еще меньше надежды, получив президентство, что-то быстро исправить в стране.

Волонтер отмечает, что итог прост – у Тимошенко в 2019-ом не так уж много надежды на власть. Еще меньше шансов после этой битвы удержаться во власти с двадцатью процентами поддержки, оппозиционным олигархическим парламентом, войной, разграбленной и гибнущей экономикой. Реванш не принесет удовольствия. Гораздо больше вероятность прославиться, а заодно попробовать спасти страну у Юлии Владимировны сейчас, если она со своими сторонниками активно включится в протестную работу. А поводов для протестов хоть отбавляй, и цель есть хорошая одна, общая, которая может объединить и Саакашвили, и Садового, и Гриценко, и Тимошенко - возвращение к парламентской республике, ликвидация поста президента, восстановление принципа разделения властей. Надо только Тимошенко переступить через себя, наступить на горло своей песне – отказаться от эфемерных президентских амбиций в пользу парламентаризма.
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