Журналист: «В Исландии может произойти очень мощный взрыв»

Скоро в Исландии может произойти мощный взрыв – геологи заявили о том, что под вулканом Эрайвайелюдль резко усилилась геотермальная активность, и там в больших количествах скапливается горячая вода. Как передает replyua.net, об этом Иван Яковина, корреспондент Нового времени, пишет в своем блоге.
«Очень часто подобные штуки предшествуют извержению. Оно пока не гарантировано, но весьма вероятно. Интересно, что весь вулкан покрыт ледником, и, если он бабахнет, все это дело растает. Окрестностям (к счастью, безлюдным) грозит масштабное наводнение. Но проблемы все-таки могут возникнуть. Во-первых, при извержении исландского вулкана может быть нарушено авиасообщение между Европой и Северной Америкой. Такое уже было. Во-вторых, где-то там снимают зимние сцены очередного сезона сериала «Игра престолов», - пишет корреспондент.
По его словам, в Исландии наступила зима, и ситуация с вулканом может серьезно повлиять на съемки сериала. Впрочем, Яковина отмечает, что несколько ярких сцен можно снять прямо посреди снегов на фоне активизирующегося вулкана, и такие пейзажи очень подойдут под стилистику «Игры престолов».