Профессор: «Советская власть расстреляла всех людей, которые могли бы рассказать правду о Голодоморе»

В конце тридцатых годов прошлого века власти Советского Союза приказали расстрелять всех известных демографов, опубликовавших исследования о количестве жертв Голодомора 1932-1933 годов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обоозреватель, об этом рассказал Василий Марочко, известный украинский историк и профессор. «Всех выдающихся украинских демографов расстреляли в 1937-1939 годах. Ну не просто же так. А за что? Потому, что они обосновали перспективный прирост населения на 1937 год - это 35 миллионов населения. А в 1936 году перепись населения зафиксировала лишь 27,9 миллионов. Куда подевались более семи миллионов населения?», - рассказал Марочко.
Профессор при этом подчеркнул, что через года два после Голодомора в Украинской ССР запретили аборты, поскольку население значительно сократилось, и нужно было как-то улучшать демографическую ситуацию в республике. «Да, это были не идеальные года для социально-экономического развития, но природный прирост происходил. И внезапно в 1932-1933 годах происходит провал!», - добавил историк.