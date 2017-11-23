Журналист: если Плотницкий таки бежал в гостеприимную Россию, то это означает, что в Луганске теперь хунта

Как передает replyua.net, известный украинский журналист Андрей Капустин в своем блоге пишет о том, что, если главарь «ЛНР» Плотницкий таки бежал в гостеприимную Россию вместе с проукраинскими диверсантами из своего ближайшего окружения, то это означает, что в Луганске теперь хунта, во главе которой стал другой бандит – Корнет.
По словам журналиста, теперь этот самый Корнет должен в первую очередь лишить Плотницкого гражданства ОПГ «ЛНР». Потом разослать в мировые столицы – Сухуми, Цхинвал и Тирасполь требование аннулировать дипломатический паспорт Плотницкого. Потом обратиться в Интерпол с требованием немедленно объявить Плотницкого в международный розыск. Потом потребовать у всех офшоров заблокировать все счета Плотницкого, а лучше – вернуть их в Луганск.
Капустин отмечает, по устоявшейся традиции по линии МИД ОПГ «ЛНР» обсудить дату проведения телефонной конференции с Путиным, Меркель, Макроном и Порошенко на предмет легитимности подписи Плотницкого под Минскими соглашениями, отдельно уведомив об этом Госдепартамент США.