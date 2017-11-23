Волонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

Как передает replyua.net, популярный украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай в своем блоге пишет о том, что его терзает огромное желание запретить всем гражданам РФ въезд в Украину. 11000 погибших и больше 2 миллионов беженцев. А еще миллионы лишившихся ума и подверженных пропаганде РФ тут, на территории Украины, а еще миллионы в мире. Насаждение глупости и насилия, на ментальном уровне, сотням миллионов людей на планете.
По слова блогера, на всем этом фоне Владимиру Зеленскому мешают делать деньги на российских актерах, не хотят пустить артиста страны агрессора. «Да зарабатывайте свои деньги и снимайте замечательные сериалы и шоу в Донецке в таком случаи или в РФ», – подчеркнул волонтер.
Он отмечает, что еще, куда не шло, если в Украину из России едут интеллектуалы или просто честные жители России, в надежде уйти от репрессий путинского режима. Еще понятно, когда мы соглашаемся лечить больных детей, но, когда к нам на заработки едет актер, выступающий против территориальной целостности моей страны, едет из страны-убийцы и угнетателя народов хочется ответить словами великого драматурга Шварца: «Знай свое место, Тень». Отметим, такую реакцию Мирослава Гая вызвало возмущение Владимира Зеленского решением спеслужб запретить въезд в Украину актеру из сериала «Сваты» Федору Добронравову на три года из-за поездок в Крым и поддержки аннексии.