Земан назвал Яценюка сумасшедшим из-за фразы о нападении СССР на Германию

Сегодня в Москве президент Чехии Земан давал пресс-конференцию чешским журналистам. В ходе дискуссии Земан повторил приписываемую российской пропагандой якобы цитату Яценюка, о том что «СССР напал на Германию в 1943 году». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Роман Цимбалюк.
По его словам, эти приписанные Яценюку слова, Земан в Москве повторил минимум четыре раза: в интервью ТАСС, на встрече с Путиным, на встрече с Медведевым и собственно на встрече с чешскими журналистами. «Объясните уже хоть кто-то товарищу Земану, что Яценюк говорил в январе 2015 года о российском вторжении в Украину и не к лицу главе такой прекрасной страны как Чехия повторять глупости», – написал блогер.
Он отмечает, более того, соглашаясь с позицией российских шулеров в вопросе истории, последние сразу приходят к выводу, что ввод советских войск в Прагу в 1968 году стал благом и чехи должны за это благодарить, но Земан все же молодец – поднял вопрос перед Путиным об освобождении «с подвала» украинского историка Козловского. За это Замену только спасибо.