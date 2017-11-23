В Донецке нет украинцев и россиян, там живут советские люди, – эксперт

Разговоры с жителями Донецка наталкивают на мысли, что мы имеем дело с людьми с советским мышлением, основной чертой которого является «государство должно о нас заботиться». Национального сознания у этих людей нет и не может быть: никто никогда не занимался его пробуждением, они не украинцы и не русские, они советские люди. Они видят, что украинское государство о них не заботится, так как было при ССС и тут вдруг российское государство провозглашает готовность взять это обязательство на себя. Все, их политическая позиция определена. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар.
По его мнению, люди с советской идентичностью не понимают, за что, собственно, идет война. Ведь ничего не изменилось. Зачем люди убивают друг друга? В картине мира, в которой нет национальной идентичности, это нельзя объяснить. Это такое же безумие, как в случае, когда воюют между собой Тамбов и Воронеж. Они увидят смысл только в двух случаях: или, когда проснется национальное сознание, для чего нет никаких причин, хотя таких самопробуджающихся немного есть, или, второй вариант появления смысла – если украинское государство будет принципиально иным. Украины будет не меньшей Россией с хорошим украинским языком и в вышиванках, а будет современным европейским государством. Тогда разница будет очевидна невооруженным глазом. Тогда будет понятно, за что идет война: за одну из двух моделей.
«Люди с модерновым мышлением понимают, за что идет война, уже сейчас, поскольку имеют в голове картинку желаемого будущего. У людей с советским мышлением такой картинки нет. Поэтому, пока перед глазами нет живых примеров изменений, они не поймут, за что война», – резюмировал блогер.