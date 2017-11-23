Блогер: Гордон принят в ряды патриотов, теперь ждите нового спектакля от новоиспеченного

Как передает replyua.net, сегодня сеть переполнена хвалебными комментариями в адрес украинского телеведущего Дмитрия Гордона, которые прославился прямым телефонным включением на телеканале «Россия 1», где обвинил российскую власть в агрессии и против Украины. Как пишет в своем блоге украинский блогер с ником Mason Lemberg, Гордон действительно молодец, только вот от своей биографии никак не «отмыться», ведь еще неделю назад Гордон вместе с Савченко ждали хороших новостей от того, кто тогда находился на Минских переговорах и кого называют кумом Путина.
Блогер отмечает, что, если к этому добавить тот факт, что на российское пропагандистское телевидение так просто не дозвонишься, а также тот факт, что для телезрителя «Россия 1» слова Дмитрия Гордона не аргумент, то выясняется неплохая картинка. Дмитрий Гордон звонил не для того, чтобы разозлить или осветить россиян. Весь комментарий Гордона ориентирован именно на украинцев, который будут распространять это видео с «ватного» прокремлевского телеканала.
По словам блогера, сейчас Дмитрий Гордон в статусе патриота будет заносить нужные Кремлю вещи, а люди, которых интересует реакция россиян, которые не могут избавиться от комплекса неполноценности и не могут сопоставить факты, отличив патриотизм от шоу, будут и дальше зомбироваться антигосударственной лабудой, что вскоре будет звучать из уст новоиспеченного патриота Дмитрия Гордона.