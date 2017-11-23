валюта
СпецтемаНеоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Блогер: стоит ли протягивать руку тому, кто расстреляет вас только потому, что у вас в квартире ремонт, а на пальце золотое кольцо?

Блогер: стоит ли протягивать руку тому, кто расстреляет вас только потому, что у вас в квартире ремонт, а на пальце золотое кольцо?
Как передает replyua.net, в оккупированном Донецке во время празднования октябрьского переворота на митинге с «зажигательной» речью выступил латвийский сторонник «ДНР» Айо Бенес. Как пишет в своем блоге украинский блогер Павло Правый, самое страшное, что вот этот паренек в шапке, толкая речь, не замечал, что позади него стоит и им рулит самый настоящий буржуй, эксплуататор, который «зарабатывает» на войне, который посылает сагитированных вот этим вот в шапке люмпенов, умирать от пуль украинских снайперов, чтобы самому покупать «хатынки» на Лазурном берегу.

По словам блогера, это чистая калька с 1918 года: большевистские бонзы Дыбенко и Коллонтай посылали на убой полуголодных мобилизованных солдатиков, снабдив их пламенными речами вместо хлеба, а свадьбу свою справляли во дворце Кшесинской, жрали там икру с сервского фарфора, сворованного в царском дворце и заливались шампанским из царских погребов. Зиновьев выписывал себе элитные харчи из Парижа, а жене – французские шмотки. Калинин подарил жене соболиную шубу, принадлежавшую императрице, Ленин отжал три машины из царского гаража, Сталин – роскошный «Воксхол» 1914 года (Vauxhall), который был специально заказан в Англии для матери последнего российского императора, а Дзержинский – особняк золотопромышленника Стахеева.

Павло Правый отмечает, что фанатам Савченко, Мочанова, Ирмы Крат и других проходимцев, которые пытаются вложить вам в головы нехитрую мысль, то «там тоже люди и не надо их называть орками и сепаратистами» важно подумать стоит ли у таких ребят прощения просить и с ними мириться. «Стоит ли протягивать руку этому недоростку-чудовищу в шапке, который расстреляет вас только потому, что у вас в квартире ремонт, а на пальце золотое кольцо. Кстати, в Луганске первым делом вот такие вот «революционеры» останавливали маршрутки и снимали с женщин золото в 2014-ом», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин готовит «подарок» Украине, – социолог

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
22 ноя 2017
7075

Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

События в Луганске более интересные, чем выдаются на первый взгляд. Разборки сепаратистов можно стразу не брать во внимание. Интересно другое. Интересные причины. Такие события не могли произойти без

22 ноя 2017
3583

Политолог: Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ не получилось и уже не получится

То, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин вдруг стал рассказывать о неимоверной

22 ноя 2017
2953

Политолог: помимо отказа от российского газа Кабмину Гройсмана есть еще чем расстроить «зрадофилов»

Как передает replyua.net, время от времени премьер Гройсман напоминает, сколько именно времени мы уже не покупаем газ в России. Сегодня – 726 дней. После таких заявлений премьера появляется немало

Последние новости

С 2018 года в Польше изменятся правила трудоустройства иностранных граждан

Палий: есть три проблемы в сфере образования, не решив которые 217,5 млрд гривен могут вылететь на ветер

Ученые назвали лучший день недели для секса

Сазонов: на президентських перегонах все буде залежати не від рейтингу, а від антирейтингу політиків

Цены на нефть могут снова подняться, - стала известна причина

В МВД рассказали, когда в Украине заработает фотофиксация нарушения ПДД

Политолог: вскрыт очередной факт, как антикоррупционеры ведут гибридную борьбу с коррупцией

В Киеве избили врачей, рассказавших о поборах в больнице

Жебривский: «В российском гумконвое также может присутствовать и живая сила»

Телеканал «Интер» покажет концерт Ани Лорак

В Луганске усилили охрану Плотницкого, к зданию ОДА подогнаны БТРы

Блогер: Гордон принят в ряды патриотов, теперь ждите нового спектакля от новоиспеченного

Каменских побывала на программе Урганта, - пользователи возмущены

В аптеках Украины появились контрафактные лекарства

Опять какие-то фейки: Добронравов прокомментировал запрет въезда в Украину

Блогер: стоит ли протягивать руку тому, кто расстреляет вас только потому, что у вас в квартире ремонт, а на пальце золотое кольцо?

У Армена Джигарханяна отказали ноги

Отдать Львов Польше: в Госдуме озвучили громкое заявление о разделе Украины Россией

Жебривский: Путин приготовил нового «троянского коня» для Донбасса

«Неужели мы сами это не можем производить?»: Цаплиенко раскритиковал оружие, которое Украина покупает у США

 Новости за день