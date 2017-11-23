Блогер: стоит ли протягивать руку тому, кто расстреляет вас только потому, что у вас в квартире ремонт, а на пальце золотое кольцо?



Как



По словам блогера, это чистая калька с 1918 года: большевистские бонзы Дыбенко и Коллонтай посылали на убой полуголодных мобилизованных солдатиков, снабдив их пламенными речами вместо хлеба, а свадьбу свою справляли во дворце Кшесинской, жрали там икру с сервского фарфора, сворованного в царском дворце и заливались шампанским из царских погребов. Зиновьев выписывал себе элитные харчи из Парижа, а жене – французские шмотки. Калинин подарил жене соболиную шубу, принадлежавшую императрице, Ленин отжал три машины из царского гаража, Сталин – роскошный «Воксхол» 1914 года (Vauxhall), который был специально заказан в Англии для матери последнего российского императора, а Дзержинский – особняк золотопромышленника Стахеева.



Павло Правый отмечает, что фанатам

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Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света Как передает replyua.net , в оккупированном Донецке во время празднования октябрьского переворота на митинге с «зажигательной» речью выступил латвийский сторонник «ДНР» Айо Бенес. Как пишет в своем блоге украинский блогер Павло Правый, самое страшное, что вот этот паренек в шапке, толкая речь, не замечал, что позади него стоит и им рулит самый настоящий буржуй, эксплуататор, который «зарабатывает» на войне, который посылает сагитированных вот этим вот в шапке люмпенов, умирать от пуль украинских снайперов, чтобы самому покупать «хатынки» на Лазурном берегу.По словам блогера, это чистая калька с 1918 года: большевистские бонзы Дыбенко и Коллонтай посылали на убой полуголодных мобилизованных солдатиков, снабдив их пламенными речами вместо хлеба, а свадьбу свою справляли во дворце Кшесинской, жрали там икру с сервского фарфора, сворованного в царском дворце и заливались шампанским из царских погребов. Зиновьев выписывал себе элитные харчи из Парижа, а жене – французские шмотки. Калинин подарил жене соболиную шубу, принадлежавшую императрице, Ленин отжал три машины из царского гаража, Сталин – роскошный «Воксхол» 1914 года (Vauxhall), который был специально заказан в Англии для матери последнего российского императора, а Дзержинский – особняк золотопромышленника Стахеева.Павло Правый отмечает, что фанатам Савченко , Мочанова, Ирмы Крат и других проходимцев, которые пытаются вложить вам в головы нехитрую мысль, то «там тоже люди и не надо их называть орками и сепаратистами» важно подумать стоит ли у таких ребят прощения просить и с ними мириться. «Стоит ли протягивать руку этому недоростку-чудовищу в шапке, который расстреляет вас только потому, что у вас в квартире ремонт, а на пальце золотое кольцо. Кстати, в Луганске первым делом вот такие вот «революционеры» останавливали маршрутки и снимали с женщин золото в 2014-ом», – резюмировал блогер.