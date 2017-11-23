Эксперт раскрыл причину «переворота» в Луганске

Юрий Карин, известный военный эксперт, заявил о том, что к «перевороту» в Луганске причастны российские спецслужбы, и события происходили не из-за того, что между Игорем Корнетом и Игорем Плотницким существовал конфликт, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Карин уверен, что в Луганске переделывают сферы влияния, и этот передел идет как раз между российскими спецслужбами, курирующими и Корнета, и Плотницкого. Эксперт считает, что события могут развиваться по трем сценариям. «Вариант первый – это борьба за финансовые контрабандные потоки и другое мародерство, которое можно совершать на оккупированной россиянами части Луганской области. Вариант второй – это получение всей полноты власти на этой территории. И здесь решается, кто из спецслужб России победит – ГРУ или ФСБ», - отметил Карин.
Также он рассказал и о третьем варианте: Плотницкого отстранят от власти в «ЛНР», чтобы объединить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, сделав столицей Донецк. По мнению эксперта, для России такой сценарий будет довольно дешевым, и объединенными «республиками» будет проще управлять, а Суркову достанется бонус в виде объединенного финансового потока.