Журналист: «Плотницкий решил драться и стоять до последнего»

Известный журналист Никита Синицин на своей странице в Фейсбуке прокомментировал последние события, произошедшие в «ЛНР», информирует replyua.net.
«Глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий похоже решил драться, в «республике» с 00.00 23 ноября вводится режим «чрезвычайного положения», - пишет журналист. По его словам, под режимом «чрезвычайного положения» подразумевается следующее: будет установлен особый порядок продажи населению продовольственных товаров, также будет приостановлена деятельность политических партий, в «ЛНР» запретят любые митинги, демонстрации и собрания, ограничиваются свобода слова и печати, ограничивается свобода передвижения.
Также Синицин отмечает, что Плотницкий будет выдворять с территории «республики» не жителей «ЛНР». «Будут выдворять с территории «ЛНР» не жителей «ЛНР» (по ходу друзей из «ДНР» будут депортировать, ну тех, из Спарты и Пятнашки)», - добавил журналист. Напомним, что ранее СМИ распространили информацию о том, что Плотницкий бежал в Россию, однако позднее в его «пресс-службе» это опровергли.