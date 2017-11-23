Блогер: «Украинцы не должны допустить ошибку 2010 года»

Осталось всего полтора года, и к этому времени Украина и украинцы пройдут испытание на зрелость и покажут всем, смогли ли они уяснить для себя урок семилетней давности.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет блогер Мирослав Олешко. «Украинцы не должны повторить ошибку 2010 года и не допустить вновь к власти пророссийскую марионетку, которая снова отбросит Украину на годы назад. «Коня на переправе не меняют» - эта известная цитата Линкольна должна стать лозунгом 2019 года для украинцев», - пишет Олешко.
По его словам, во время идущей в стране войны Украине очень нужна стабильность, и не только она – стране нужны министр обороны, главнокомандующий, глава СБУ и глава МВД, а также и генпрокурор, которые за то время, что находятся в своих должностях, смогли доказать преданность Украине. «Смена власти на пророссийских марионеток с косами уничтожит страну так же, как в 2010 году, когда мы не выбрали президента на второй срок», - добавил блогер.