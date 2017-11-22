Блогер: именно Кучма заложил фундамент той рыночной экономики, которую мы имеем сейчас

Новое поколение украинцев не понимает, чем отличаются наши контролирующие органы типа СЭС, пожарников и налоговой милиции от западных. И это новое поколение говорит: ну вот посмотри, там, на западе, там, за океаном, тоже вот контролируют. Для понимания нужно вернуться в СССР и проследить, как создавались и чем занимались государственные органы при плановой экономике. Экс-президент Кучма сделал первый шаг и осуществил переход от плановой экономики к рыночной так как он ее понимал. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Павел Себастьянович.
По его словам, контролирующие структуры при плановой советской экономике занимались тем, чтобы советские крепкие хозяйственники, распоряжающиеся народным добром, не воровали. И ОБХСС и КГБ и отделы КПСС зорко следили за тем, как работает народное хозяйство и карающий меч был нацелен на частное предпринимательство, на частную инициативу, на отклонение от советских стандартов управления госпредприятиями. И вот в наше рыночное время вся эта свора контролеров накинулась на частные предприятия, как на своих естественных врагов. Как будто эти враги имеют какое-то отношение к общественным деньгам, к бюджету. На выходе – все государственные органы без исключения сегодня нацелены на уничтожение предпринимательства.
Блогер отмечает, любая «экспортная стратегия» превращается в контроль новой СЭС. Любая «стратегия развития МСБ» превращается в контроль новой налоговой милиции. Любая «поддержка отечественного бизнеса» превращается в стратегию контроля бизнеса новой трудовой инспекцией. Любая стратегия, любое внедрение европейских стандартов тут же превращается в систему ограничений свободы для украинских предпринимателей. А по-другому и не может быть. На Западе все эти органы созданы для помощи гражданам в их стремлении к счастью, для помощи в их самореализации, для защиты их прав от беспредела, в том числе и от государственного.