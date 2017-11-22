Блогер: у «ЛНР» нет желания получить от украинской армии по зубам, вот и устроили взбучу внутри «русского мира»

Многие из политических экспертов сегодня пытаются разгадать загадку недавних событий в Луганске, анализируя конфликт между главарем боевиков «ДНР» Игорем Плотницким и «экс-министре МВД» Игорем Корнетом. По мнению блогера Сергея Марченко, дело не в Плотницком и не в Корнете. Луганск – это сейчас «русский мир», а в «русском мире» главное война. Без войны «русский мир не может».
По словам блогера, дело в том, что «русский мир» так устроен, что в нем нет еды. Когда война, люди об этом забывают, поэтому война – вопрос выживания для «русского мира». И, если на фронте воевать получается не особо и украинская армия каждый раз дает по зубам, то придется воевать внутри. Это же только начало. Сейчас пойдет поиск и поимка предателей. Потом предатели дадут показания и начнут ловить агентов. Потом поймают агентов и агенты сдадут сочувствующих.
Сергей Марченко отмечает, самое смешное, что никого не смущает, что все эти предатели, агенты и сочувствующие будут назначены из числа самих адептов «русского мира». Традиция такая, а традиции надо уважать.