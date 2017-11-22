Блогер рассказал, каким боком свергнутый зимбабвийский Мугабе причастен к путчу в «ЛНР»

Как передает replyua.net, известный украинский журналист Андрей Капустин в своем блоге пишет о том, что в мире говорят, что главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий незадолго до принятия решения об отставке «министра МВД» Корнета хотел переговорить по телефону со своим зимбабвийским коллегой Робертом Мугабе на предмет установления дипломатических отношений.
По словам блогера, как на зло в «МИД ЛНР» не нашлось ни одного переводчика с зимбабвийского, а Плотницкому доложили, что двух толмачей, которые могли изъясняться на северном ндебеле, Корнет накануне отправил «на подвал» по обвинению в контрабанде слоновьих бивней, где полиглоты вместе с бивнями и исчезли.
Андрей Капустин отмечает, что, видимо, Плотницкий очень огорчился и, несмотря на то, что Мугабе подал в отставку, приказал уволить Корнета за то, что тот не захотел с ним делиться. Корнет «наезда» не понял, заявил, что Плотницкий типа предатель, написал в Кремль письмо, пообещав служить честно Суркову, и вывел на улицы Луганска свою «братву» с автоматами. Блогер отмечает, что это все, конечно же, ирония, но доля правды о переделе денежных потоков в ней есть.