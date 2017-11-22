РФ возрождает план «Новороссия», отвлекая украинцев импичментом Порошенко

Сегодня уже не так и важно депортируют экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины или нет. Свое дело этот товарищ сделал, нужную порцию яду влил, имидж Украины изрядно подпортил. И вот сейчас, когда такая ситуация в Луганске происходит, план «Новороссия», который мы уже закрыли, вновь возрождается, украинцы радостно репорстят призывы Саакашвили к импичменту нашего законно избранного президента. Людям невдомек, что войну никто не прекращал и что великие войны выигрывают не храбростью и эмоциями, а хитростью. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Ирина Медушевская.
По ее словам, под видом внутренних разборок в Донбасс вводятся новые войска и техника, и к приходу ООН все зачищено, РФ зачищено, но украинцев почему-то это, словно, не волнует, им видите ли нужен импичмент. «Никого не волнует, что осталось полтора года до выборов, а сейчас – открытая агрессия РФ под боком, а не «шахтеры, купившие в Сильпо ГРАДы и прочие Буратино», – написала блогер.
Она отмечает, что с украинским обществом что-то не так, а политики, и даже те, кто сейчас баламутят, они наше зеркало. Это же мы их выбрали, а, значит, должны нести ответственность за свой выбор.