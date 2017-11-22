Блогер: без Оранжевой Революции не было бы Майдана 2013-2014

21 ноября стало одной из ключевых дат в новейшей истории Украины. В этот день в 2004 году украинцы смогли найти себя, идентифицировать себя, как народ. До этого все было настолько плохо, что тогдашнему президенту Украины пришлось писать книгу «Украина – не Россия». Многие считают, что Оранжевая Революция была провальной, не оправдала надежд, но такая точка зрения неправильная. Тогдашняя «оранжевая власть» действительно не оправдала надежд, все идеи и надежды были жестко разбиты и дискредитированы, но разрушение иллюзий сделало нас взрослее и сильнее. Украинский народ должен пережить этот этап, чтобы понять, что от криков «Ющенко», «Юля» ничего не изменится, а надо что-то делать. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, Майдан 2004 года очень быстро дискредитировали. Те же лица, дискредитируют Майдан 2014 года, но у них не получается, потому, что мы с тех пор изменились, что мы отделили идеи, государство, от персоналий. Если бы не Майдан 2004, то не было бы никакой независимости Украины, которая наступила 21 ноября 2013, не было бы ни организационно, ни ментально, ни морально мы не были бы готовы к этой борьбе. 21 ноября 2013 – это настоящий День Независимости Украины. Независимость – это привилегия сильных, это право тех народов, кто ценит независимость и готов за нее бороться.
Блогер отмечает, что оба Майданы стали поворотными моментами в истории Украины. Оба они способствовали рождению новой Украины. На первом мы заявили, что мы отдельный народ, что у нас своя страна. Второй Майдан был защитой Украины от попытки втянуть ее в очередную версию СССР и стал началом независимости. «Я с нетерпением жду Третий Майдан, когда значительная часть украинцев, забыв о детских обидах, отбросив инфантильные мечты, снова станут бок о бок и объединятся ради создания, развития нашей страны», – резюмировал блогер.