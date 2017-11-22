Блогер: Плотницкий весь Луганск недавно плакатами с Путиным обклеил, но если он ноль, то это не поможет

Произошедшее вчера в оккупированном Луганске, где Москва силовым методом устраняет непокорных главарей, свидетельствует о том, что, сколько бы некоторые западные политики не пытались договориться с РФ, ничего из этого не выйдет. Путин может твердить Трампу как мантру про безальтернативность Минских соглашений, тем временем снова и снова плюет на любые договоренности. Полное игнорирование. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Роман Цимбалюк.
По его словам, может в ходе телефонного разговора Путин рассказывал Трампу о своем решении провести омоложение кадров в Луганске, объясняя произошедшее. «В Москве – это новая мулька по привлечению «молодежи» в вертикаль. Плотницкий весь Луганск недавно плакатами с Путиным обклеил, но если он ноль, то это не поможет», – написал Роман Цимбалюк.
Он отмечает, Кремль абсолютно спокойно перекидывает отряды боевиков из Донецка в Луганск, плюс дополнительные части из РФ, это фиксирует ОБСЕ. Сегодня покажут новую серию о «гражданкой войне» в Украине. Остался один вопрос: кого обнулят в итоге. Раньше «Плотву» спасало, что он подписал Комплекс мер в Минске, носились с ним как с писанным яйцом. Радует, только что все эти недореспублики республики – реальный «русский мир» и настоящая прививка от этого ужаса.