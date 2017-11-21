Блогер: хто б не переміг в протистоянні бандитів «ЛНР», його це не врятує від зачистки під час наступу ЗСУ та Нацгвардії



Через розбірки в угрупованні «ЛНР» можуть постраждати мирні жителі Луганська. Як



На думку українського блогера Дмитра Вовнянко, в Луганську все виглядає більш-менш зрозуміло. Бандити захопили владу над районом. Москва більше грошей не дає. Бандити розікрали все що могли, а позаяк красти більше нічого – бандити вчепилися в горлянку одне одному. Звісно котрийсь із них переможе. Звісно цей переможець виб'є прибічників свого опонента, варіант – примусить їх до втечі у Росію. Звісно «переможець» почне грабувати те, що лишилося. І так – до появи ще когось, на кого пирога не вистачить.



Блогер міркує, що на якомусь етапі тих, хто залишиться зачистять наступаюча

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Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света Через розбірки в угрупованні «ЛНР» можуть постраждати мирні жителі Луганська. Як передає replyua.net , таку думку в ефірі однієї з радіостанцій висловив луганський журналіст Андрій Діхтяренко. На його думку, сьогодні «екс-міністр МВС ЛНР» Ігор Корнет показав, що не збирається добровільно втрачати своїх «повноважень» і готовий на силове протистояння. І зараз багато що залежить від того, яке рішення прийме Плотницький.На думку українського блогера Дмитра Вовнянко, в Луганську все виглядає більш-менш зрозуміло. Бандити захопили владу над районом. Москва більше грошей не дає. Бандити розікрали все що могли, а позаяк красти більше нічого – бандити вчепилися в горлянку одне одному. Звісно котрийсь із них переможе. Звісно цей переможець виб'є прибічників свого опонента, варіант – примусить їх до втечі у Росію. Звісно «переможець» почне грабувати те, що лишилося. І так – до появи ще когось, на кого пирога не вистачить.Блогер міркує, що на якомусь етапі тих, хто залишиться зачистять наступаюча ЗСУ і Нацгвардія України, а місцеве населення буде щасливе, тому що нарешті розпочне жити по законах цивілізованої європейської країни.