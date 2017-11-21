Журналистка: Революция была не зря, нам удалось за эти 4 года достичь намного больше, чем просто реформы

Во время Революции Достоинства популярно было повторять мантру о «Майдане без политиков». Хотя между флагами Украины и ЕС было множество разноцветных партийных флагов. Убедить людей, что это самообман и смена власти без политиков не делается, было крайне трудно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет популярная украинская телеведущая и журналистка Ольга Лень.
По ее словам, после Революции Достоинства было время «политики без политиков», которое закончилось полным разочарованием и недоверием всех ко всем. Журналистка отмечает, что хотелось бы верить, что это хоть кого-то научило, что менять страну невозможно, если видеть свою миссию лишь в контроле и советах каким-то несимпатичным чиновникам.
Ольга Лень отмечает, что модернизировать страну могут только современные политики, с новыми ценностями и пониманием мира, политики, которые смогут показать обществу интересную картинку будущего и вдохновить людей идти к этому будущему. По мнению журналистки, на самом деле, мы за эти четыре года достигли ровно того, насколько смогли изменить качество политиков и политики.