Блогер: не имею ничего против Пушкина или Толстого, но, будьте так добры, не суйте его в мой украинский борщ в каком-либо виде

Безотносительно к тому, поддерживал Константин Райкин «Крымнаш» или не поддерживал, стихи российских поэтов, несмотря на политические предпочтения и особенности биографии каждого из них, сейчас просто не имеют права звучать в Украине. Как и российские сериалы, фильмы, спектакли, песни, русские выставки, экспозиции, гастроли любых российских театров. Не то время сейчас. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Лидия Гайдар.
Она отмечает, что при этом она ни разу не сомневалась в гениальности, например, того же Пушкина. Лев Толстой – тоже выдающийся писатель, еще при жизни признанный главой русской литературы, один из выдающихся писателей мира. «Не имею ничего против Пушкина или Толстого, но, будьте так добры, не суйте его в мой украинский борщ в искаженном, сушеном или любом другом виде – наваристые щи подходят этом классику гораздо больше», – написала Гайдар. По ее словам, если она когда-то и захочет снова читать и Пушкина, и Толстого – то только в украинском переводе и точно не в ближайшее время.
Блогер отмечает, что она не сомневается в том, что интерес к тем же Пушкину и Толстому – конечно, далеко не в том объеме, как раньше, но все же в Украине, когда-либо вернется. Но в Украине уже никогда не будет необходимости в Райкине, как «посреднике» между автором и украинским зрителем. Пушкин и Толстой уже давно мертвы, им это безразлично.