В Париже нашли «магазин Добкина»

Андрей Курков, известный украинский писатель, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что в Париже можно найти «книжный магазин Добкина», информирует replyua.net. Курков сфотографировал вход в этот магазин и прокомментировал свою «находку».
«Книжный магазин Добкина в Париже. Я не знаю конкретно которого Добкина, но могу догадаться. Ведь в книжном почти нет книг, но продаются белые перчатки», - пошутил писатель над Михаилом и Дмитрием Добкиными, депутатами от Оппозиционного блока. Напомним, что ранее Михаил Добкин блеснул «знаниями» украинского языка на своей странице в Фейсбуке, когда поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка.
«Мовні квоти на радіо, це повна херня. Я, в день української писемності, все слова правильно українською написал?» (Орфография и пунктуация автора сохранена), - написал Добкин-старший. Этот пост вызвал ажиотаж в сети, и многие пользователи пошутили над нардепом.