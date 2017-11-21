Гордон: «Российская агентура не дает Украине развиваться»

В эфире программы «60 минут», выходящей на российском канале Россия 1, Дмитрий Гордон, украинский журналист, заявил о том, что Украина не может нормально проводить реформы после Революции Достоинства, поскольку у власти в стране стоит российская агентура в большом количестве, сообщает replyua.net.
«Что касается внешнего управления, о котором я говорил. К сожалению, у нас пока не получается по двум причинам. Первая: мы молодое государство, нам всего 26 лет. Вторая причина, более существенная, – засилье российской агентуры в высшем руководстве Украины», - заявил Гордон. Он рассказал, что еще при Януковиче у власти в Украине стояли люди с российским гражданством, к примеру, министр обороны Лебедев и глава СБУ Якименко.
«Я человек, нацеленный на европейскую, американскую цивилизацию. В этом я не отличаюсь от руководства России, которое тоже уважает западные ценности: многие российские руководители имеют счета на Западе, ездят туда лечиться, их дети там учатся, а жены летают на шопинг и так далее. Но после беседы с президентом России Путиным накануне Вильнюсского саммита Янукович вдруг изменил свою точку зрения и сказал: «Теперь мы в Европу не идем». Это был грандиозный обман, и Майдан произошел именно потому, что людей нагло обманули», - добавил журналист.