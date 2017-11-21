Блогер: Труханов и Аксенов просто подготовили себе запасной плацдарм

Как передает replyua.net, Одесса – ключевой город на юге Украины, стратегически значимый, поселок Доброполье находится и вовсе в зоне АТО, в тылу украинских войск. Как сообщил ряд СМИ, мэры этих двух населенных пунктов Труханов и Аксенов имеют российское гражданство. Комментируя вскрывшиеся факты, украинский блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что для полной компрометации любого украинского руководителя русским спецслужбам достаточно просто поставить его имя в любой из подконтрольных им реестров, и многомудрая патриотическая общественность даже мысли не допустит, что ею манипулируют.
По мнению блогера, если Труханов и Аксенов были шпионами, русские уж как-нибудь нашли бы возможность их «не светить». Скорее всего, деятели просто приготовили себе запасной плацдарм на случай, если правоохранители заинтересуются-таки их далеко не безгрешной деятельностью в отрасли далекой от политики, проще говоря, распоряжении общественными средствами.
«Они мне оба так же отвратны, как и большинству украинцев, но все же, некоторую трезвость и объективность в суждениях стоит соблюдать. Хотя бы, чтоб не выглядеть идиотом», – резюмировал Карл Волох.