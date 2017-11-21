Блогер: «Украина крепка, ее противники – максимально слабы»

Перед четвертой годовщиной Майдана Украина становится крепка, как никогда, а ее противники максимально слабеют, поэтому угроза нового Майдана, а также расшатывания ситуации в стране, сейчас сведены к минимуму. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Владимир Голышев, российский блогер и публицист.
Он подчеркнул, что пророссийские силы не смогут воспользоваться ростом протестной активности в южно-восточных областях Украины, поскольку давно всем известно, что ничего нового там не происходит – Одесскую область оставили с проблемами Саакашвили и его команда, а Запорожская область всегда была «ватной». «Я не понимаю, в каком месте должен быть взрыв. Я хотел бы обратить внимание, что, в отличие от всех прошлых годовщин Майдана, подрывные элементы, которые работают на расшатывание украинской государственности и вообще ситуации в Украине, сейчас наиболее комичны», - отметил Голышев.
По его словам, угрозы сейчас минимальные, и они были в разы выше перед прошлым Майданом. «Никогда еще противники действующей власти не выглядели настолько нелепо, смешно, абсурдно и не вызывали такого отвращения у значительной части населения. Украина сейчас как никогда крепка ввиду того, что ее противники максимально слабы», - добавил блогер.