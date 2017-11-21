Глузман: «США жестко удерживают Супрун, разрушающую все, в кресле министра»

Семен Глузман, глава Ассоциации психиатров Украины, написал открытое письмо Майклу Друкману, директору по проблемам Украины Международного республиканского университета США, призвав Соединенные Штаты не лоббировать назначение Ульяны Супрун на должность главы Минздрава, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Глузман отметил, что за этим стоит глава Республиканской партии. «С Вашим боссом, волю которого вы выполняете в моей стране. Да-да, я о госпоже Супрун, жестко удерживаемой вами в кресле исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. О ней, интенсивно разрушающей все то, что было создано нами с помощью выдающихся американских психиатров Мелвина Сабшина, Лорена Росса и многих других», - написал психиатр.
По его словам, в лице госпожи Супрун США передают Украине «гуманитарную помощь», и это не проявление коррупции. «Гуманитарная помощь» - это давление, в виде рекомендации, разумеется, на президента Украины с целью трудоустроить в должность министра американскую гражданку, не знающую реалий нашей страны, весьма слабо ориентирующуюся в науке public health, не умеющую и не желающую участвовать в серьезных профессиональных дискуссиях», - подчеркнул Глузман.