Юрий Бирюков: оказывается, не только Украину, но и Австралию возвращают в «совок»

Как сообщал replyua.net, вчера президент Украины Петр Порошенко был с рабочим визитом в Днепре, где принял участие в открытии новенького отделения детской больницы, перерезал ленточку, сказал речь. Ему провели мини-экскурсию. Больница действительно построена по самым современным европейским стандартам с современным оборудованием. Но только президент покинут медучреждение, как в сети началась распространяться страшная «зрада» о том, что на снова возвращают в «совок», Порошенко занимается пиаром
Как пишет в своем блоге украинский военный волонтер, советник президента Юрий Бирюков, вечным критикам не угодишь. Нужно же было делать совсем иначе – надо строить больницы, но никому не рассказывать об этом, пусть это будет тайна, а потом, конечно, мы будем спрашивать с «минстеця», про проигрыш в информационной войне, про депрессию, про «ничего не меняется». Ни в коем случае нельзя рассказывать о том, что в условиях войны, в условиях рухнувшей три года назад экономики, в условиях бардака и хаоса в головах многих – в Днепре вот новое детское отделение построили и еще одно рядом строят.
Юрий Бирюков отмечает, что для полноты картины не мешало бы знать, что примерно в эти дни премьер-министр «совковой» австралийской республики Малкольм Тернбулл перерезал тоже ленточку на открытии участка новой дороги.